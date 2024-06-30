DPA: ФРГ одобрила экспорт оружия на рекордные €7,48 млрд

Германия с начала года согласовала экспорт вооружений на рекордную сумму - 7,48 миллиарда евро, пишет агентство DPA, ссылаясь на данные Министерства экономики ФРГ, предоставленные по запросу депутата бундестага Севима Дагледена из партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» (ССВ).