Пашинян выставил страну на продажу: дружбу с Россией и саму Армению продают Западу за жалкие крохи

Никол Воваевич заявил, что для Армении начинается новая эпоха расширения сотрудничества страны с Евросоюзом и США REUTERSВчера 305 прочитали Премьер-министр Армении Никол Пашинян может стать соавтором учебника "Как профукать страну взамен за обещания".