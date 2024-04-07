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Пашинян выставил страну на продажу: дружбу с Россией и саму Армению продают Западу за жалкие крохи

Пашинян выставил страну на продажу: дружбу с Россией и саму Армению продают Западу за жалкие крохи

Никол Воваевич заявил, что для Армении начинается новая эпоха расширения сотрудничества страны с Евросоюзом и США REUTERSВчера 305 прочитали Премьер-министр Армении Никол Пашинян может стать соавтором учебника "Как профукать страну взамен за обещания".

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Комментарии
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Владимир Дудкин
Давным-давно армяне создали своё государство, но скоро, очень скоро они его ликвидируют...
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