Никол Воваевич заявил, что для Армении начинается новая эпоха расширения сотрудничества страны с Евросоюзом и США REUTERSВчера 305 прочитали Премьер-министр Армении Никол Пашинян может стать соавтором учебника "Как профукать страну взамен за обещания".
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