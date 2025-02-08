Прогноз цены на природный газ: рост в рамках паттерна ABCD до $3,58

В пятницу природный газ потерял восходящий импульс, упав ниже минимума четверга до $3,30. На момент написания материала природный газ продолжает торговаться вблизи минимумов дня и может достичь еще более низкой цены до недели.
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