«Молодая семья - это папа, мама, у них - трое детей минимум и с обеих сторон два родителя-пенсионера.
Обязан прокормить жену, минимум троих детей, и четырех престарелых родителей
Комментарии
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Кот Рыжый
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТЕЙ НА ОБОИХ РОДИТЕЛЯХ!Если решили столько детей родить, значит всё продумали. И почему надо содержать родителей?!
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6 час.
Виктор Белогорцев
ПРОДУМАЛИ? не смеши, когда это баба советовалась с мужем, она даже имя ребенку дает не интересуясь его мнением а родителей я обязан не содержать, а помогать своим не трудоспособным родителям, а её родители это её проблемы и себя баба должна содержать сама, детей должны содержать до совершеннолетия оба родителя
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6 час.
Владимир Соколов
эти дуры на мужа готовы всё повесить, удивительно, что он еще и соседей не обязан содержать 😂
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4 час.
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