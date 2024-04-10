Обязан прокормить жену, минимум троих детей, и четырех престарелых родителей

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТЕЙ НА ОБОИХ РОДИТЕЛЯХ!Если решили столько детей родить, значит всё продумали. И почему надо содержать родителей?!

Виктор Белогорцев

ПРОДУМАЛИ? не смеши, когда это баба советовалась с мужем, она даже имя ребенку дает не интересуясь его мнением а родителей я обязан не содержать, а помогать своим не трудоспособным родителям, а её родители это её проблемы и себя баба должна содержать сама, детей должны содержать до совершеннолетия оба родителя