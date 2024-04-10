Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    эти дуры на мужа готовы всё повесить, удивительно, что он еще и соседей не обязан содержать 😂Обязан прокормить...
  • Виктор Белогорцев
    ПРОДУМАЛИ? не смеши, когда это баба советовалась с мужем, она даже имя ребенку дает не интересуясь его мнением а роди...Обязан прокормить...
  • Кот Рыжый
    ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТЕЙ НА ОБОИХ РОДИТЕЛЯХ!Если решили столько детей родить, значит всё продумали. И почему надо сод...Обязан прокормить...

Обязан прокормить жену, минимум троих детей, и четырех престарелых родителей

Обязан прокормить жену, минимум троих детей, и четырех престарелых родителей

«Молодая семья - это папа, мама, у них - трое детей минимум и с обеих сторон два родителя-пенсионера.

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Комментарии
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Кот Рыжый
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДЕТЕЙ НА ОБОИХ РОДИТЕЛЯХ!Если решили столько детей родить, значит всё продумали. И почему надо содержать  родителей?!
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6 час.
Виктор Белогорцев
ПРОДУМАЛИ? не смеши, когда это баба советовалась с мужем, она даже имя ребенку дает не интересуясь его мнением а родителей я обязан не содержать, а помогать своим не трудоспособным родителям, а её родители это её проблемы и себя баба должна содержать сама, детей должны содержать до совершеннолетия оба родителя
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6 час.
Владимир Соколов
эти дуры на мужа готовы всё повесить, удивительно, что он еще и соседей не обязан содержать 😂
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4 час.

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