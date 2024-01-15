«Для своего возраста у Ковальчука идеальная форма»

Одним из главных событий сезона КХЛ стало возобновление карьеры Ильей Ковальчуком. В декабре звездный форвард подписал контракт с московским «Спартаком» и тут же набрал 4 (3+1) очка по системе «гол+пас» в семи матчах.
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