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Необъяснимые парадоксы СВО

Необъяснимые парадоксы СВО

Человечество в своей истории вело, ведёт сейчас, и будет ещё не раз вести много войн. Будет весьма недалёким от истины утверждать, что все войны условно можно разделить на четыре категории: - войны между отдельными независимыми государствами;- войны между коалициями государств или войны коалиции государств против одного государства;- подавление мятежей и восстаний во взбунтовавшейся части (или частях) в одном государстве;- гражданские войны; Отличительной чертой российской специальной военной операции на Украине является то обстоятельство, что она объединила в себе всё типы войн.

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