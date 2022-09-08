Необъяснимые парадоксы СВО

Человечество в своей истории вело, ведёт сейчас, и будет ещё не раз вести много войн. Будет весьма недалёким от истины утверждать, что все войны условно можно разделить на четыре категории: - войны между отдельными независимыми государствами;- войны между коалициями государств или войны коалиции государств против одного государства;- подавление мятежей и восстаний во взбунтовавшейся части (или частях) в одном государстве;- гражданские войны; Отличительной чертой российской специальной военной операции на Украине является то обстоятельство, что она объединила в себе всё типы войн.