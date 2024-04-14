Кулеба: Украина попросила партнёров передать ей системы Patriot на любых условиях

Киев еще не получил одобрения Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что «за закрытыми дверями» просит западных партнеров предоставить Киеву системы противовоздушной обороны Patriot в аренду, признав, что подобная схема в данный момент еще не получила одобрения.