Chery разработала классический 8-ступенчатый автомат для мотора 1.6

Китайская марка поделилась фотографиями сборки первой серийной коробки передач нового поколения. Речь идёт об автомате с кодом 830B: это трансмиссия с гидротрансформатором, которая будет сочетаться с «младшим» четырёхцилиндровым двигателем объёмом 1,6 литра.