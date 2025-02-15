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Завершение СВО : эксперты прогнозируют от года до полутора лет

Завершение СВО : эксперты прогнозируют от года до полутора лет

БлокнотРУ После того, как Трамп позвонил Путину, в российском обществе у многих сложилось ощущение, что до конца СВО осталось совсем чуть-чуть.

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Комментарии
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Жук Добрый
Смешат дегенераты, минусующие мнение, без высказывания своего. Но тут это принято. Ну да ладно, видимо человек настолько низок, что свое я показать не может )
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9 час.
ВР
Вова Рябов
Пока есть такая страна.как штаты мира на планете земля не будет
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7 час.
Александр Батт
Англосаксы издавна вбивали клинья между славянами. И добились своего. Украинцы и русские убивают друг друга на территории своей бывшей общей страны - СССР. А славянские Польша, Словакия и Чехия помогают этому. Но Западу не нужна чья-либо победа в этой войне. Для США главное, чтобы мы как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Поэтому страны НАТО будут бесконечно ПРОИЗВОДИТЬ и поставлять оружие Украине, испытывая его на славянах. И если, вдруг, завтра начнут побеждать украинцы, то Запад станет помогать России, злорадно ухмыляясь.
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2 час.
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