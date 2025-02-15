Завершение СВО : эксперты прогнозируют от года до полутора лет

Смешат дегенераты, минусующие мнение, без высказывания своего. Но тут это принято. Ну да ладно, видимо человек настолько низок, что свое я показать не может )

Александр Батт

Англосаксы издавна вбивали клинья между славянами. И добились своего. Украинцы и русские убивают друг друга на территории своей бывшей общей страны - СССР. А славянские Польша, Словакия и Чехия помогают этому. Но Западу не нужна чья-либо победа в этой войне. Для США главное, чтобы мы как можно дольше и больше уничтожали друг друга. Поэтому страны НАТО будут бесконечно ПРОИЗВОДИТЬ и поставлять оружие Украине, испытывая его на славянах. И если, вдруг, завтра начнут побеждать украинцы, то Запад станет помогать России, злорадно ухмыляясь.