Сыр с плесенью и антрекоты: чем будут откармливать петербургских депутатов в 2024 году

Питание, как известно, влияет на работоспособность всего организма. Чтобы петербургские парламентарии успешно трудились на благо города, столовая Мариинского дворца закупает различные продукты питания на более чем 23 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии