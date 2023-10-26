Как устранить течь в сливном бачке унитаза

Любая сантехника должна хорошо работать, и это аксиома. Если протекает бачок унитаза, но вода не попадает на пол, поломка не создает особых проблем, пока не приходит время оплаты счетов за коммунальные услуги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии