Сельские почтовые отделения в России ждет модернизация

В России модернизируют более 17 тысяч сельских почтовых отделений. По поручению президента Владимира Путина правительство РФ будет выделять на это по пять миллиардов рублей в год, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по соответствующей программе.
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