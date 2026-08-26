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Сельские почтовые отделения в России ждет модернизация

Сельские почтовые отделения в России ждет модернизация

В России модернизируют более 17 тысяч сельских почтовых отделений. По поручению президента Владимира Путина правительство РФ будет выделять на это по пять миллиардов рублей в год, сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по соответствующей программе.

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