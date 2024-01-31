В РФ частично продлили действие упрощенного техрегламента для автомобилей

Действие упрощенного техрегламента для автомобилей частично продлили в России до конца года. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и обнародовано на официальном портале правовой информации.
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