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15-20 января в Минске проходил Чемпионат Республики Беларусь среди мужчин и женщин по боксу.

15-20 января в Минске проходил Чемпионат Республики Беларусь среди мужчин и женщин по боксу.

Спортсмены-учащиеся нашей школы заняли следующие места: Радионов Александр - 1 место, Гарбуз Никита - 3 место, а спортсмены-воспитанники Волчёк Вадим и Коктиков Алексей стали Чемпионами Республики Беларусь.

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