15-20 января в Минске проходил Чемпионат Республики Беларусь среди мужчин и женщин по боксу.

Спортсмены-учащиеся нашей школы заняли следующие места: Радионов Александр - 1 место, Гарбуз Никита - 3 место, а спортсмены-воспитанники Волчёк Вадим и Коктиков Алексей стали Чемпионами Республики Беларусь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии