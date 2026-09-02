Российские дроны поразили сеть блиндажей ВСУ под Добропольем

Расчеты беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили опорный пункт ВСУ на Добропольском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС 18+ Гамэрыка стронг
- Н 18+ Гамэрыка стронг
- Бунты студентов в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым