"АВТОВАЗ" в апреле показал лучший результат по продажам с 2012 года

По итогам апреля 2024 года продажи коммерческих и пассажирских автомобилей LADA в России составили 45 551 единицу, что является новым абсолютным максимумом с 2012 года, и на 64,8% выше, чем в апреле 2023 года.
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