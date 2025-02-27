Резолюции ООН по Украине, которые не ведут к миру

В первой половине февраля, когда наблюдалась необычайная активность стран Запада по Украине, закономерно возникал вопрос: «Могут ли стать миротворцем США, воюющие Украиной с Россией и исповедующие при новом президенте политику “установления мира посредством силы”»? Предполагалось, что показательными для процесса разрешения конфликта на Украине могут стать заседания Совбеза ООН 17 февраля по резолюции Совбеза от 17 февраля 2015 года «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» и 24 февраля по Украине в связи с трёхлетней годовщиной начала Специальной военной операции РФ на Украине.