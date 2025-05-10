Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл во Вьетнам

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Резкий" и среднего морского танкера "Печенга" прибыл во вьетнамский порт Дананг, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.
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