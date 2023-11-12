Незримые бои России в стратегических отраслях

Это давно нужно делать так, в стране будет все свое, кажется то что всё-таки нужно вернуться назад, создать колхозы, ведь эти хозяйства кормили всю страну, было все, картошка, лук, свекла морковь, были и фермы где давали государству молока и мяса, были деревни, были сельские поселения, но этого уже нет, а почему?

Александр Симаков

Вам сколько лет? Судя по всему, Вы не ездили в колхозы и совхозы "на картошку", не заготавливали силос и прочие корма для скота, не ездили на овощебазу перебирать "урожай"? Полстраны срывали с работы, учёбы, службы для участия в битве за урожай. И Вы не в курсе, что колхозы давали столько мяса, что его едва хватало на детские сады и больницы? Вы спрашиваете, почему сейчас нет сельских поселений и деревень? А ВЫ лично поедете сейчас в деревню выращивать картошку и давать стране мясо и молоко?