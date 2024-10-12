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Дер-Аргучинцев и Сикьюра сыграют с «Торпедо». Форварды «Трактора» вернулись в состав после травм

Нападающие примут участие в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Торпедо». Семен Дер-Аргучинцев сыграет на фланге первого звене вместе с Андреем Светлаковым и Виталием Кравцовым.

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