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Царьград

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Лауреаты Филдсовской премии предупредили об угрозе ИИ для науки

Лауреаты Филдсовской премии предупредили об угрозе ИИ для науки

Лауреаты Филдсовской премии, всего 25 ученых, выразили опасения по поводу влияния ИИ на математику. Они считают, что цели ИИ-компаний и научного сообщества несовместимы и могут повлиять на научные и творческие профессии.

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