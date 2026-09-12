Лауреаты Филдсовской премии предупредили об угрозе ИИ для науки

Лауреаты Филдсовской премии, всего 25 ученых, выразили опасения по поводу влияния ИИ на математику. Они считают, что цели ИИ-компаний и научного сообщества несовместимы и могут повлиять на научные и творческие профессии.
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