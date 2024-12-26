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  • Lana_Borei Иванова
    И что, они, проверяющие телефоны, и киевлян будут расстреливать?«Умирать никто не...
  • АндрейБорков
    Торопиться не надо, но и медлить не стоит. Надо подобрать момент, самый что ни наесть подходящий и вмазать по Кыеу, т...Не «Орешником» ед...
  • АндрейБорков
    «Умирать никто не...

Не «Орешником» единым: МО РФ получило секретное оружие для удара по Киеву, сообщил инсайдер. «Последнее предупреждение Зе и союзникам»

Не «Орешником» единым: МО РФ получило секретное оружие для удара по Киеву, сообщил инсайдер. «Последнее предупреждение Зе и союзникам»

Министр обороны России Андрей Белоусов получил в своё распоряжение новое секретное оружие, которое, возможно, будет использовано для удара по Киеву в ответ на атаки ВСУ, нацеленные на российские регионы, сообщает пресса.

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Комментарии
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vagas Karlito
Давно пора поставить  куев в раскоряку! Желание  его    провоцировать Россию быстро улетучится!
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20 час.
АндрейБорков
Торопиться не надо, но и медлить не стоит. Надо подобрать момент, самый что ни наесть подходящий и вмазать по Кыеу, так что бы мало не показалось ни укропитекам, ни их хозяевам из Вашингтонского обкома.
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1 час.

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