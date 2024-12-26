Не «Орешником» единым: МО РФ получило секретное оружие для удара по Киеву, сообщил инсайдер. «Последнее предупреждение Зе и союзникам»

Министр обороны России Андрей Белоусов получил в своё распоряжение новое секретное оружие, которое, возможно, будет использовано для удара по Киеву в ответ на атаки ВСУ, нацеленные на российские регионы, сообщает пресса.
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