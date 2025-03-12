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Жители Кубани ощутили подземные толчки: люстры качались, мебель вибрировала

Жители Кубани ощутили подземные толчки: люстры качались, мебель вибрировала

Подземный толчок был зафиксирован накануне в 23:57. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера произошло на глубине 10 километров.

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