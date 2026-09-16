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Воевать «не числом, а умением» на СВО сложно. Поэтому приходится и числом, и умением

Воевать «не числом, а умением» на СВО сложно. Поэтому приходится и числом, и умением

О том, с какими сложностями приходится сталкиваться при комплектовании армии России, что предполагается для их преодоления и каковы вероятные последствия соответствующих мероприятий, повествуется в предлагаемом материале.

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