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Жительница Иркутска поблагодарила полицейских из Красноярска за возвращение похищенного автомобиля

В ГУ МВД России по Красноярскому краю от жительницы соседнего региона пришло письмо с благодарностью в адрес дознавателей ОП № 7 МУ МВД России «Красноярское» и лично лейтенанту полиции  Анастасии Левченко.

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