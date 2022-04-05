Жительница Иркутска поблагодарила полицейских из Красноярска за возвращение похищенного автомобиля

В ГУ МВД России по Красноярскому краю от жительницы соседнего региона пришло письмо с благодарностью в адрес дознавателей ОП № 7 МУ МВД России «Красноярское» и лично лейтенанту полиции Анастасии Левченко.
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