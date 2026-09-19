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Пятый канал

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Российские бойцы пресекли попытку прорыва двух штурмовых групп ВСУ под Харьковым

Российские бойцы пресекли попытку прорыва двух штурмовых групп ВСУ под Харьковым

Российские военнослужащие пресекли попытку прорыва двух штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) из котла в Харьковской области.

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