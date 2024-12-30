"Назад дороги нет": громкие разводы и расставания звезд в 2024 году

Использованы материалы: Global Look Press/Foto Gian Mattia D'Alberto - LaPresse, ТАСС/Юрий Самолыго 2024 год рискует стать годом громких разводов – более десятка звездных пар объявили о разрыве после долгих лет отношений.
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