Вчера приезжий избил полицейского, сегодня обматерил водителя скорой

лина любимцева

Ну а как вы, сидя на своей работе или дома узнаете, что мигрантка напала на полицейскую в участке? Сорока на хвосте вам принесет эту весть? Конечно, если есть новость о подобных случаях,люди узнают об этом пост-фактум. И конечно возмущаются. Что в этом вы увидели? Это скорее вопросы к законодателям и силовикам, что у них такое творится, а мер в отношении нарушителей Законов никаких не принимается. Тем более, если замешана наркота... ПОЧЕМУ? ЗАПРЕЩЕНО наказывать преступников? Кто запретил?!!