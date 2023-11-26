# Чернильница Для тех кто упустил вчерашние новости расскажу вкратце, что в столице произошло довольно резонансное событие прямо в полицейском участке.
Вчера приезжий избил полицейского, сегодня обматерил водителя скорой
Комментарии
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лина любимцева
В США если кто нападет на полицейского (полицейскую) - последние применяют табельное оружие. На поражение.
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43 мин.
лина любимцева
Ну а как вы, сидя на своей работе или дома узнаете, что мигрантка напала на полицейскую в участке? Сорока на хвосте вам принесет эту весть? Конечно, если есть новость о подобных случаях,люди узнают об этом пост-фактум. И конечно возмущаются. Что в этом вы увидели? Это скорее вопросы к законодателям и силовикам, что у них такое творится, а мер в отношении нарушителей Законов никаких не принимается. Тем более, если замешана наркота... ПОЧЕМУ? ЗАПРЕЩЕНО наказывать преступников? Кто запретил?!!
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39 мин.
лл
лина любимцева
ОН САМ ИШАК!!
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37 мин.
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