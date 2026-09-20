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Царьград

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Ученые: эти два простых параметра связаны с двукратным ростом риска смерти

Ученые: эти два простых параметра связаны с двукратным ростом риска смерти

Простые показатели тела, которые нужно проверить. Ученые проанализировали данные более 5,5 тысяч взрослых жителей США.

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