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Блогер-радикал Шарипов получил 12 лет по делу о попытке теракта на Лубянке

Блогер-радикал Шарипов получил 12 лет по делу о попытке теракта на Лубянке

Исламского блогера-радикала Нурмухамада Шарипова — восьмого фигуранта дела о попытке теракта на Лубянке в Москве — приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в террористической организации "Исламское государство" и ее финансирование.

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