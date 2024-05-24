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Пронедра

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НАСА опубликовало видео, показывающее, как будет выглядеть падение в черную дыру

НАСА опубликовало видео, показывающее, как будет выглядеть падение в черную дыру

НАСА опубликовало видео, показывающее, как будет выглядеть падение в черную дыру Максим МорозовЧерные дыры давно привлекают внимание ученых и общественности своими загадочными и устрашающими особенностями.

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