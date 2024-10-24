Ведущие климатологи планеты заявили об угрозе Европе из-за коллапса АМОС

44 ведущих климатолога планеты обратились к лидерам стран Северной Европы с предупреждением о том, что замедление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС) из-за глобального потепления грозит мировому климату хаосом и первыми под удар попадут именно североевропейские государства.