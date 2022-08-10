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"Транснефть" планирует начать прокачку нефти в направлении Венгрии и Словакии в 16 часов

"Транснефть" планирует начать прокачку нефти в направлении Венгрии и Словакии в 16 часов

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости/Прайм. "Транснефть" планирует сегодня в 16.00 мск возобновить прокачку нефти по южной ветке "Дружбы" - через Украину в направлении Венгрии и Словакии, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

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