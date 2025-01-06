Украинского депутата не пустили в эфир турецкого телеканала из-за футболки с Путиным

Депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) исключили из эфира турецкого телеканала TRT World после того, как он отказался сменить футболку, которая, по мнению канала, оскорбляла российского лидера Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии