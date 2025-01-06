Украинского депутата не пустили в эфир турецкого телеканала из-за футболки с Путиным

Депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) исключили из эфира турецкого телеканала TRT World после того, как он отказался сменить футболку, которая, по мнению канала, оскорбляла российского лидера Владимира Путина.