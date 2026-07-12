Иран заявил о невозможности прохода судов через Ормузский пролив до стабилизации

Иран приостановил проход судов через Ормузский пролив, сославшись на действия Вооруженных сил США. Соответствующее заявление сделало иранское управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) в аккаунте в социальной сети X.
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