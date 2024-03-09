Китай углубит реформы и расширит открытость для содействия индустриализации нового типа - министр

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Для продвижения индустриализации нового типа необходимо в дальнейшем углублять реформы и расширять открытость, подчеркнул в пятницу глава Министерства промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлун на полях проходящей 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.