Китай углубит реформы и расширит открытость для содействия индустриализации нового типа - министр

Пекин, 8 марта /Синьхуа/ -- Для продвижения индустриализации нового типа необходимо в дальнейшем углублять реформы и расширять открытость, подчеркнул в пятницу глава Министерства промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлун на полях проходящей 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.
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