Наталья Ионова рассказала о самом тяжёлом периоде в карьере.Наталья Ионова, известная как Глюк'оза, откровенно рассказала о тяжёлом периоде своей карьеры, связанном с провальным выступлением на Дне металлурга в Красноярске летом 2024 года и последующим задержанием за употребление запрещенных веществ.
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