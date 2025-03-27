Наталья Ионова рассказала о самом тяжёлом периоде в карьере.Наталья Ионова, известная как Глюк'оза, откровенно рассказала о тяжёлом периоде своей карьеры, связанном с провальным выступлением на Дне металлурга в Красноярске летом 2024 года и последующим задержанием за употребление запрещенных веществ.