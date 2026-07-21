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Льоренте о победе Испании на ЧМ: «В эпоху, когда делается все, чтобы настроить нас друг против друга, 11 бегающих за мячом человек напомнили нам, кто мы есть. Как же приятно»

Полузащитник сборной Испании и « Атлетико » Маркос Льоренте высказался о победе на чемпионате мира.

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