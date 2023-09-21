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Медведев о 4:1 с «Северсталью»: «СКА играл более системно и творчески. В предыдущих матчах было много сумбура и броуновского движения»

СКА прервал серию из 5 поражений, обыграв «Северсталь» (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Команда играла более системно и творчески.

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