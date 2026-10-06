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Нижегородская правда

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Житель Дзержинска убил жену после 13 лет брака

Житель Дзержинска убил жену после 13 лет брака

Жителей Дзержинска потрясло дикое преступление. Молодая мама отвела дочек в детский сад и… Для крох эти мгновения рядом с мамой оказались последними.

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