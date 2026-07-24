В Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль креативных индустрий

С 25 по 28 августа в Екатеринбурге состоится Международный фестиваль креативных индустрий. Он соберет представителей креативного бизнеса, киноиндустрии, моды, анимации, арт-индустрии и IT из России и других стран.
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