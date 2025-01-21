Создатели GTA Vice City Nextgen Edition уже получили файлы с русской озвучкой от студии Gam...

Создатели GTA Vice City Nextgen Edition уже получили файлы с русской озвучкой от студии GamesVoiceКак стало известно, студия озвучки GamesVoice сообщила о том, что уже передала файлы с русской озвучкой для Grand Theft Auto: Vice City.
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