Под Красноярском приостановили добычу золота из-за сточных вод

Запрет на деятельность до 65 суток для золотодобывающей артели ООО «Сибирские сельские машины» за нарушение природоохранного законодательства был вынесен Манским районным судом, 6 октября сообщает пресс-служба администрации Красноярского края.
Запрет на деятельность до 65 суток для золотодобывающей артели ООО «Сибирские сельские машины» за нарушение природоохранного законодательства был вынесен Манским районным судом, 6 октября сообщает пресс-служба администрации Красноярского края.
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