Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен после победы над «Касымпашой» (3:1) в матче 7-го тура чемпионата Турции оценил игру российского одноклубника Алексея Батракова.
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