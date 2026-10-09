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Осимхен: «Батраков — отличный игрок с невероятным талантом»

Нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен после победы над «Касымпашой» (3:1) в матче 7-го тура чемпионата Турции оценил игру российского одноклубника Алексея Батракова.

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