В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции предупредили граждан о дистанционных мошенниках в ходе акции «Стоп: мошенники»

В последнее время участились случаи мошенничества. В связи с этим с целью предупреждения граждан о способах хищения денег с использованием дистанционных технологий сотрудники ОГИБДД отдела МВД России по Правобережному району провели акцию на улицах г.
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