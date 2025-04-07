«Украина подпишет соглашение, которое соответствует национальным интересам как Соединенных Штатов, так и Америки» (Сибига). Не шутка

Просто новости НАТО начинает развёртывание войск в Литве на постоянной основе. Как будто литовские болота безразмерные! После общения с главным европейским комиссар-гинекологом Кая Каллас стала говорить чуть быстрее, но ещё бессмысленнее.
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