Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищёв сообщил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не запрашивала дополнительных документов у трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова.