Елена Маркосян: Украинские патриоты размахивают руками, но не мозгами

«Азовец» Мосийчук включил «мировую». Говорит, что любой план Трампа, Зеленского, Герасимовича и тд., и любого, кто действует в интересах Украины, должен начинаться с прекращения боевых действий и разведения войск.
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