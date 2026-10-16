По данным New Media и JagaJam, «Регион 29» занял первое место по суммарным просмотрам (52,3 млн), среднему количеству просмотров одного поста (68 097) и числу репостов (62 635).
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