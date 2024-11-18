Экс-сотрудник СБУ Мазур: в здании службы был особый кабинет для ЦРУ и АНБ

Представители Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) и Агентства национальной безопасности Соединенных Штатов (АНБ) принимали активное участие в функционировании Службы безопасности Украины (СБУ) при экс-президенте Викторе Ющенко, через руки американцев проходила вся документация.
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